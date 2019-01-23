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Общество

В Великих Луках женщина порезала мужа кухонным ножом и ушла к знакомому

23 января 2019 года, 09:09

В Великих Луках женщина подозревается в убийстве супруга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Сообщение об обнаружении по месту жительства в одном из домов в Великих Луках тела 34-летнего хозяина с множественными ножевыми ранениями брюшной полости поступило в полицию 20 января.

По версии следствия, 19 января 2019 года между потерпевшим и его супругой в момент приготовления ужина произошел конфликт. В результате женщина нанесла мужчине не менее четырех ударов кухонным ножом в живот, после чего оделась и ушла к знакомому.

На следующий день, вернувшись домой, она обнаружила супруга мертвым.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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