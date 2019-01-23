После вмешательства прокуратуры в Острове осветят дорогу по 2-му Симанскому переулку

В Островском районе по требованию прокурора территория автомобильной дороги будет освещена. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что администрацией Островского района на протяжении длительного времени не исполняется обязанность по организации освещения автомобильной дороги по 2-му Симанскому переулку Острова Псковской области. Уровень искусственной освещенности данной дороги нормированным показателям не соответствует.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.