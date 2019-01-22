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Общество

Социальный спектакль о вреде наркотиков показали псковским школьникам

22 января 2019 года, 14:59

В Пскове школьники со сцены рассказали своим сверстникам о проблеме наркомании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Профилактическое мероприятие для учащихся 9 –10 классов состоялось Многопрофильном правовом лицее №8. На открытии с приветственным словом выступили сотрудники Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Особое внимание они обратили на проблемы и последствия, которые возникают в результате употребления наркотических средств и психотропных веществ. Стражи порядка напомнили также об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Подобные социальные спектакли – одна из передовых методик работы с подростками и молодежью, которая используется во многих школах Пскова.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Школьниками представили социальный спектакль, посвященный борьбе с опасным социальным недугом - наркоманией. В роле актеров выступили сами учащиеся. Своим сверстникам и гостям они рассказали историю о том, как наркотики могут сломать жизнь подростка. Основной целью данного представления являлось формирование у зрителей четкого понимания, что наркотики - это зло.

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