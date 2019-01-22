Социальный спектакль о вреде наркотиков показали псковским школьникам

В Пскове школьники со сцены рассказали своим сверстникам о проблеме наркомании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Профилактическое мероприятие для учащихся 9 –10 классов состоялось Многопрофильном правовом лицее №8. На открытии с приветственным словом выступили сотрудники Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Особое внимание они обратили на проблемы и последствия, которые возникают в результате употребления наркотических средств и психотропных веществ. Стражи порядка напомнили также об административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.