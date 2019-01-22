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Общество

Более 400 млн рублей удалось сэкономить на госзакупках в Псковской области в 2018 году

22 января 2019 года, 14:56

При осуществлении государственных закупок в Псковской области в 2018 году экономия бюджетных средств составила 407 млн рублей. В том числе 231 млн рублей сэкономлено при осуществлении закупок, проведенных Комитетом по закупкам Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

376 млн рублей удалось сэкономить при проведении электронных аукционов. Этим способом было проведено 85% всех государственных закупок в денежном выражении.

Так, 147 млн рублей или 6,4% составила экономия при закупке лекарственных средств и расходных материалов для учреждений здравоохранения региона. Совокупная цена всех аукционов по этим видам товаров была равна 2,3 млрд рублей.

Более 42 млн рублей удалось сэкономить на дорожных работах. Это 3,9% от общей суммы закупок в дорожной сфере при начальной совокупной цене в 1,1 млрд рублей.

Третье место по объему экономии в абсолютных цифрах занимают продукты питания для учреждений социальной сферы (учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты областного подчинения). В бюджете сохранилось 40 млн рублей. При стартовой совокупной цене в 502 млн рублей экономия составила 7,8%, что объясняется высокой конкуренцией среди поставщиков продуктов питания.

Еще 20 млн бюджетных рублей сэкономлено на закупке оборудования в том, числе медицинского. Это 17% при стартовой цене в 116 млн рублей.

На закупке ремонтно-строительных работ экономия составила также порядка 20 млн рублей или 0,9%, на закупке горюче-смазочных материалов — 11 млн рублей или 3%.

Максимальной экономии в процентном выражении удалось достичь по направлениям «лесоустроительные работы» (42%), «мягкий инвентарь» (26%) и «оборудование» (17%).

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