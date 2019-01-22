Лучшую методику проведения классного этапа проекта «Живая классика» определят с помощью конкурса

До 28 февраля каждый куратор классного этапа может прислать заявку на участие в конкурсе, целью которого станет выявление и поощрение наиболее талантливых разработчиков и организаторов мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках классного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

К участию в конкурсе приглашаются учителя, школьные библиотекари, участвующие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с классным этапом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». При оценке конкурсных работ будет учитываться наличие продуманной, грамотно и привлекательно оформленной презентации методики и степень реализации всех задач данного этапа конкурса, а также использование инновационных, неординарных идей и методов.