Лучшую методику проведения классного этапа проекта «Живая классика» определят с помощью конкурса

До 28 февраля каждый куратор классного этапа может прислать заявку на участие в конкурсе, целью которого станет выявление и поощрение наиболее талантливых разработчиков и организаторов мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках классного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
К участию в конкурсе приглашаются учителя, школьные библиотекари, участвующие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с классным этапом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». При оценке конкурсных работ будет учитываться наличие продуманной, грамотно и привлекательно оформленной презентации методики и степень реализации всех задач данного этапа конкурса, а также использование инновационных, неординарных идей и методов.
Для участия каждый претендент должен представить следующую информацию о себе в электронном виде: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором он работает на почту: pochta@youngreaders.ru В теме письма следует указывать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа».
Для оценки методических разработок будет создана группа из пяти независимых членов жюри.
Фото предоставлено организаторами конкурса «Живая классика».
В состав жюри войдут методисты, преподаватели и сотрудники фонда «Живая классика». Каждый член комиссии осуществит собственную предварительную оценку, не совещаясь с другими представителями комиссии. В результате будет выявлено три победителя, каждый из них получит возможность принять участие в IV Международном педагогическом форуме «Живая классика», который состоится с 20 по 23 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге.
Информация о победителях будет размещена не позднее 1 апреля на официальном сайте конкурса.