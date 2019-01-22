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Общество

Антонина Леонова из Дедовичей посвятила стихотворение врачам районной больницы

22 января 2019 года, 11:06

«Мы заповеди божьи нарушаем,

Себя не любим и не бережем,

Они, как ангелы, нас всех сопровождают

На непростом, увы, пути земном.

Эти слова я адресую заведующему хирургическим отделением Дедовичской центральной районной больницы Шевелюшкину Василию Васильевичу, лечащему врачу Ильчаку Алексею Николаевичу и всему медицинскому персоналу. Также благодарю хирурга Псковской областной клинической больницы Вячеслава Игоревича Дитриха».

Антонина Евгеньевна Леонова, Дедовичи

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Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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