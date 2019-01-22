Антонина Леонова из Дедовичей посвятила стихотворение врачам районной больницы

«Мы заповеди божьи нарушаем,
Себя не любим и не бережем,
Они, как ангелы, нас всех сопровождают
На непростом, увы, пути земном.
Эти слова я адресую заведующему хирургическим отделением Дедовичской центральной районной больницы Шевелюшкину Василию Васильевичу, лечащему врачу Ильчаку Алексею Николаевичу и всему медицинскому персоналу. Также благодарю хирурга Псковской областной клинической больницы Вячеслава Игоревича Дитриха».
Антонина Евгеньевна Леонова, Дедовичи
КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?
Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.
Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.
Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.