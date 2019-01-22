Самых метких лучников выявили на открытом чемпионате и первенстве Великих Лук

С 19 по 20 января в Великих Луках проходили открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука, посвященные 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В турнире принимали участие 35 спортсменов. Главный судья соревнований — Виталий Андреев. Турнир проходил в СОК «Стрелец».
На чемпионате города среди спортсменов 2006 года рождения и старше в стрельбе из классического лука первое место завоевал Владимир Лактюшин. Второе место — Дмитрий Тарнаков. Третье место занял Артём Андреев.
Среди девушек первое место завоевала Маргарита Сидоренко. Второе — Екатерина Могилевцева. Бронзовым призером турнира стала Анастасия Баранова.
В стрельбе из блочного лука победителем стал Игорь Николаев. Второе место завоевал Сергей Кузнецов. Третье место занял Роман Кузнецов. Среди девушек победу одержала Ника Снеткова. Второе место завоевала Софья Фадеева. Третье место заняла Кира Андреева.
Чемпионат Великих Лук собирает лучших представителей школы Виталия Андреева.
Фото из группы спорткомплекса «Стрелец» «ВКонтакте»
В первенстве города среди юниоров в стрельбе из классического лука первое место завоевал Владимир Лактюшин. Второе место у Дмитрия Тарнакова. Третье место занял Артём Андреев. Среди юниорок победу одержала Наталья Пантелеева. Второе место завоевала Анастасия Баранова. Третье место заняла Екатерина Могилевцева.
Среди юниоров в стрельбе из блочного лука победу одержал Егор Быстров. Второе место завоевал Иван Виноградов. Третье место занял Игорь Николаев. Среди юниорок победу одержала Ника Снеткова. Второе место завоевала Екатерина Корнева. Третье место заняла Мария Петухова.
КСТАТИ
Заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука Александра Савенкова выступила на первом в этом году этапе Кубка мира во французском Ниме. К сожалению, великолучанка уступила в плей-офф кореянке.