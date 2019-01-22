Самых метких лучников выявили на открытом чемпионате и первенстве Великих Лук

С 19 по 20 января в Великих Луках проходили открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука, посвященные 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В турнире принимали участие 35 спортсменов. Главный судья соревнований — Виталий Андреев. Турнир проходил в СОК «Стрелец».

На чемпионате города среди спортсменов 2006 года рождения и старше в стрельбе из классического лука первое место завоевал Владимир Лактюшин. Второе место — Дмитрий Тарнаков. Третье место занял Артём Андреев.

Среди девушек первое место завоевала Маргарита Сидоренко. Второе — Екатерина Могилевцева. Бронзовым призером турнира стала Анастасия Баранова.