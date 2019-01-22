Великолучанка благодарит коллектив первого хирургического отделения великолукской больницы

«Слова моей благодарности коллективу первого хирургического отделения больницы города Великие Луки. В отделение хирургии я поступила 10 декабря. С первого дня нахождения в стационаре сразу же обратила внимание на высочайший уровень организации работы отделения хирургии, обходительность и высокий профессионализм сотрудников, чрезвычайно теплое отношение к пациентам. Операция по флебэктомии была выполнена хирургом на самом высочайшем уровне, подтверждением чему является мое нынешнее самочувствие. При подготовке к операции, а также в последующий восстановительный период я чувствовала постоянную и искреннюю заботу, готовность успокоить, дать исчерпывающий ответ на любые возникающие в связи с операцией вопросы, а также подробные рекомендации по терапии после выписки. Самую искреннюю и глубокую признательность хочется выразить старшей медсестре и замечательным медсестрам отделения хирургии. Профессионализм, готовность в любой момент, в любое время суток прийти на помощь, удивительно доброе и одновременно корректное отношение к пациентам — лишь самое беглое описание этого замечательного коллектива медицинских сестер отделения хирургии. Буфетчица старается всех накормить горячими полезными завтраками, обедами и ужинами. А сестра-хозяйка следит за порядком в отделении, санитарки — за чистотой. Извините, кого не назвала, все очень старательные и добрые люди, знающие и любящие свою работу.

Глубочайшую признательность хочется выразить заведующему отделением хирургии за блестящую организацию работы отделения и высочайший профессионализм.

Желаю оставаться такими же человечными и терпеливыми, несмотря на капризных и трудных пациентов, невероятно тяжелую ответственную работу. И еще раз огромное спасибо за ваш героический самоотверженный труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, любви!»

А. В. Белоус, Великие Луки