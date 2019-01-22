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Общество

Для псковичей, желающих купить квартиру, проведут бесплатную экскурсию по новостройкам

22 января 2019 года, 09:50

В субботу, 26 января, жители и гости Пскова, мечтающие о собственном комфортном жилье, смогут могут отправиться в бесплатный тур по новостройкам и побывать в четырех жилых комплексах города. В перечне ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), «Пятый элемент» (Инженерная, 110), «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10).

Для участников тура представители застройщика проведут экскурсию, покажут все предлагаемые покупателям схемы планировок квартир, расскажут о перспективах освоения микрорайонов, планах по строительству на прилегающей территории детских садиков и школ. Здесь же можно будет своими глазами увидеть, из каких материалов возводятся дома, пообщаться с мастерами.

Представители компании-застройщика ответят на все интересующие вопросы и о формах оплаты, расскажут о выгодных предложениях.
Фото Натальи Игнатьевой.
Также будет показана площадка на ул. Юности 15/130, где вскоре появятся два новых дома.

Записаться в тур по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд от «Дома печати» (Псков, ул. Пароменская, 21/33) в 11.00.

Организатором поездки является «Комсомольская правда – Псков».

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