Для псковичей, желающих купить квартиру, проведут бесплатную экскурсию по новостройкам

В субботу, 26 января, жители и гости Пскова, мечтающие о собственном комфортном жилье, смогут могут отправиться в бесплатный тур по новостройкам и побывать в четырех жилых комплексах города. В перечне ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), «Пятый элемент» (Инженерная, 110), «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10).

Для участников тура представители застройщика проведут экскурсию, покажут все предлагаемые покупателям схемы планировок квартир, расскажут о перспективах освоения микрорайонов, планах по строительству на прилегающей территории детских садиков и школ. Здесь же можно будет своими глазами увидеть, из каких материалов возводятся дома, пообщаться с мастерами.