Сборная России, в составе которой псковичка Анастасия Тельнова, победила на международном хоккейном турнире в США

Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею Agility Blades («Молниеносные Лезвия») стала победителем международного хоккейного турнира в США «Mrs. Hockey Invite». Она обыграла американскую команду Team Illinois со счетом 6:1 в финальном матче турнира 21 января. Причем как минимум две шайбы были забиты российской командой в меньшинстве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Соревнования проходили в городе Тампа штата Флорида. В турнире приняли участие 12 команд: 11 сильнейших северо-американских сборных и приглашенная команда из России, которая впервые в истории состязаний вошла в состав участников. В российскую сборную вошла псковичка Анастасия Тельнова, а также юные спортсменки до 13 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калужской, Челябинской областей, Нижнего Новгорода, Череповца, Твери, Красноярска, Пермского края и Республики Крым.