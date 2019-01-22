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Спорт

Сборная России, в составе которой псковичка Анастасия Тельнова, победила на международном хоккейном турнире в США

22 января 2019 года, 09:12

Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею Agility Blades («Молниеносные Лезвия») стала победителем международного хоккейного турнира в США «Mrs. Hockey Invite». Она обыграла американскую команду Team Illinois со счетом 6:1 в финальном матче турнира 21 января. Причем как минимум две шайбы были забиты российской командой в меньшинстве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Соревнования проходили в городе Тампа штата Флорида. В турнире приняли участие 12 команд: 11 сильнейших северо-американских сборных и приглашенная команда из России, которая впервые в истории состязаний вошла в состав участников. В российскую сборную вошла псковичка Анастасия Тельнова, а также юные спортсменки до 13 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калужской, Челябинской областей, Нижнего Новгорода, Череповца, Твери, Красноярска, Пермского края и Республики Крым.

Тренирует сборную Александр Волошин.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
В ходе турнира комментатор поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что он «оказался небезразличен к детско-юношескому хоккею и изыскал средства для того, чтобы отправить юную псковичку защищать честь страны на престижных соревнованиях».

Девочка занимается в псковской хоккейной школе «Торнадо», выступает на соревнованиях различного уровня, занимает призовые места и успешно прошла отбор в состав сборной России, где заняла позицию защитника. В ходе финального матча Анастасия Тельнова также опасно атаковала ворота соперника.

В декабре 2018 года «Псковская правда» вместе с родителями Насти Сергеем и Юлией наблюдала за тренировкой на льду в Борисовичах

Agility Blades — проект, созданный по инициативе родителей юных хоккеисток с целью развития детско-юношеского женского хоккея в России. К финалу турнира российская команда подошла с 4 победами и одним поражением. От своего соперника — командой Team Illinois — ее отделяло лишь 3 очка.

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