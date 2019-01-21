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Общество

Псковские рыбаки в 2018 году выловили на 22% больше рыбы, чем в предыдущем

21 января 2019 года, 17:59

Рыбодобывающими предприятиями Псковской области в прошлом году выловлено больше 4,1 тыс тонн рыбы, что на 22% превышает уровень 2017 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главный водный объект рыбохозяйственного пользования региона - Псковско-Чудской водоем. В прошлом году там было добыто более 3,9 тыс тонн рыбы, что почти на 700 тонн больше, чем в 2017 году.

Больше всего псковские рыбаки выловили окуня (свыше 1,1 тыс тонн), леща (свыше 800 тонн), судака (760 тонн) — это наиболее ценные промысловые виды рыб в нашем регионе.

На малых озерах области в прошлом году рыбопромышленниками выловлено свыше 230 тонн рыбы, что почти на 80 тонн больше уровня 2017 года.

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