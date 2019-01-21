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Общество

Великий Устюг, Липпштадт, Брилон и Оснабрюк заявились на участие в «Молодой Ганзе»

21 января 2019 года, 16:07

На участие в «Молодой Ганзе», которая пройдет в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, уже поданы 4 заявки из городов Великий Устюг, Липпштадт, Брилон и Оснабрюк (Германия). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К участию допускаются представители молодежи от ганзейских городов в возрасте от 15 до 26 лет, официально подавшие заявку на участие. Для того, чтобы официально оформить своё участие в «Молодой Ганзе», необходимо связаться с «Ганзейской Дирекцией по проведению праздников» по электронной почте pskovhansa@gmail.com, и запросить логин и пароль для регистрации на сайте псковской Ганзы (активная ссылка на сайт). Также можно обратиться в администрацию своего города с просьбой включения в состав делегатов Молодой Ганзы.

Напомним, в четырёхдневной программе «Молодой Ганзы» запланировано проведение образовательных мероприятий, знакомство с городом и заседание, в ходе которого участники движения смогут обменяться опытом в различных сферах деятельности. Также планируется проведение мастер-классов по кулинарии, владению средневековым оружием, изготовлению сувениров и воздушных змеев, которые будут запущены около памятника Александру Невскому. Участники «Молодой Ганзы» примут участие в посадке Аллеи Дружбы, затем для них будет организована экскурсия в Печоры, Изборск. Гостей Пскова будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.

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