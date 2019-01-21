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Общество

Псковских автолюбителей призывают снижать скоростью при виде пешеходов

21 января 2019 года, 14:50

Псковские полицейские напомнили требования безопасности, которые нужно помнить водителям и пешеходам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вот лишь несколько основных правил поведения на дороге в зимнее время:

- соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все дорожно-транспортные происшествия;

- избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;

- не совершайте резких манёвров;

- будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.

- строго выполняйте предписания дорожных знаков.

- Переходите проезжую часть только в зоне пешеходных переходов. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортным средством, поскольку автомашину, как известно, невозможно остановить мгновенно, - добавили в пресс-службе ведомства. - В ночное время следует иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Как показывает практика, использование светоотражателей способствует значительному снижению уровня аварийности на дорогах.

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