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Общество

Новые вакансии предлагает Росгвардия жителям Псковской области

21 января 2019 года, 13:13

Управление Росгвардии по Псковской области производит кандидатов для прохождения военной службы по контракту, на следующих должностях: техник группы связи, механик-радиотелефонист группы связи, стрелок группы охраны, водитель, слесарь-аккумуляторщик. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Претендовать на вакансии могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимостей. Образование среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование. Прошедшие военную службу по призыву. Возраст до 40 лет.

Более подробную информацию можно получить по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.

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