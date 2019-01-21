Благодаря псковским дружинникам в 2018 году раскрыли 14 преступлений

Подведены итоги работы народных дружинников в минувшем году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На сегодняшний день на территории области во всех 26 муниципальных образованиях создана 31 народная дружина общей численностью 487 дружинников, а также две народные дружины по линии обеспечения безопасности дорожного движения (в Пскове численностью 12 человек и в Великолукском районе - 7 человек).

В результате проводимой работы с участием членов народных дружин в 2018 году на территории области выявлено 6115 административных правонарушений, раскрыто 14 преступлений. Сотрудниками ГИБДД совместно с членами народных дружин проведено 68 мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения, организовано 127 совместных дежурств, в рамках которых выявлено 210 административных правонарушений.