В Пскове разыскиваются очевидцы прошлогоднего ДТП, в котором пострадала пешеход

Очевидцев ДТП, которое произошло в Пскове в ноябре 2018 года, разыскивают полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 2 ноября минувшего года около 18.35 в Пскове на улице Леона Поземского у дома №110 водитель автомобиля «ВАЗ-21150» наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть.

В результате аварии пешеход получила тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, дом №4 А, кабинет №309 или позвонить по телефону: 59-63-58.