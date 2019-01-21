Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове разыскиваются очевидцы прошлогоднего ДТП, в котором пострадала пешеход

21 января 2019 года, 10:33

Очевидцев ДТП, которое произошло в Пскове в ноябре 2018 года, разыскивают полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 2 ноября минувшего года около 18.35 в Пскове на улице Леона Поземского у дома №110 водитель автомобиля «ВАЗ-21150» наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть.

В результате аварии пешеход получила тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, дом №4 А, кабинет №309 или позвонить по телефону: 59-63-58.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
29 ноября 09:49

Две трагедии

Трое детей серьезно пострадали в ДТП, а через сутки еще четверо сгорели на пожаре вместе с мамой и бабушкой

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники