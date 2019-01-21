Два десятка вопросов рассмотрят на 19-й сессии Псковской городской Думы

В пятницу, 25 января, в 10.00 в Городском культурном центре (Псков, ул. Победы, 1) состоится очередная 19-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в проект повестки дня сессии включено 20 вопросов, касающихся жизнедеятельности города.

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2019 год.

Планируется, что депутаты рассмотрят вопросы о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом», об оргкомитете по Ганзейскому движению, внесут изменения в Положение о комиссии по жилищным вопросам.