Серию бесплатных образовательных вебинаров запускает для псковичей «Живая классика»

Фонд «Живая классика» при поддержке Группы компаний «Просвещение» запускает серию онлайн лекций и мастер-классов для педагогов, родителей и подростков. В течение месяца на сайте youngreaders.ru пройдут 20 вебинаров о современной литературе, подростковом выборе и сценическом искусстве.

20 спикеров, в числе которых литературные критики, библиографы, актеры, журналисты и писатели расскажут будущим участникам конкурса юных чтецов «Живая классика», педагогам и родителям об основных тенденциях в современной подростковой литературе. Помогает ли возрастная маркировка определиться с выбором книги? Как ориентироваться в изобилии современных текстов, есть ли свой «почерк» у новых авторов? Что войдет в классику из современной подростковой литературы? В серии лекций специалисты попробуют ответить на эти вопросы, а актеры и преподаватели ГИТИСа дадут практические советы юным чтецам по декламации прозаических текстов.