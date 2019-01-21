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Общество

Серию бесплатных образовательных вебинаров запускает для псковичей «Живая классика»

21 января 2019 года, 09:56

Фонд «Живая классика» при поддержке Группы компаний «Просвещение» запускает серию онлайн лекций и мастер-классов для педагогов, родителей и подростков. В течение месяца на сайте youngreaders.ru пройдут 20 вебинаров о современной литературе, подростковом выборе и сценическом искусстве.

20 спикеров, в числе которых литературные критики, библиографы, актеры, журналисты и писатели расскажут будущим участникам конкурса юных чтецов «Живая классика», педагогам и родителям об основных тенденциях в современной подростковой литературе. Помогает ли возрастная маркировка определиться с выбором книги? Как ориентироваться в изобилии современных текстов, есть ли свой «почерк» у новых авторов? Что войдет в классику из современной подростковой литературы? В серии лекций специалисты попробуют ответить на эти вопросы, а актеры и преподаватели ГИТИСа дадут практические советы юным чтецам по декламации прозаических текстов.




- Серия вебинаров – это образовательный курс, одна из задач которого – подготовиться к конкурсу. Но это лишь одна из задач. Вебинары будут полезны совершенно всем школьникам, их родителям и учителям литературы, потому что они помогут приобрести навыки публичного выступления, сориентироваться в подростковой литературе. И главное – все это совершенно бесплатно, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Онлайн общение с профессиональными литераторами и исследователями литературы поможет найти необходимые критерии в выборе книги не только для участия в конкурсе, но и для своего личного чтения. Во время вебинаров можно будет задать вопрос или оставить пожелания по темам будущих лекций. Серия образовательных вебинаров пройдет при поддержке Группы компаний «Просвещение», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Для того, чтобы стать участником конкурса юных чтецов «Живая классика», необходимо зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 1 февраля 2019. Принять участие может любой школьник 5-11 классов. 

КСТАТИ

В Псковской области идёт прием заявок на конкурс «Селфи с классиком», по итогам которого определится обладатель приза – внешнего зарядного устройства. Участниками могут стать учащиеся школ с 5 по 11 класс.

Организаторами конкурса являются газета «Псковская правда – Вече» и фонд «Живая классика».

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