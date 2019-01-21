В магазине Пскова зафиксировали факт продажи «палёного» алкоголя

Команда Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области провела в областном центре антиалкогольный рейд по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной продукции по 9 часов вечера. Сообщение об этом появилось на официальной страничке проекта в Instagram.