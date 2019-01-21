В магазине Пскова зафиксировали факт продажи «палёного» алкоголя

Команда Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области провела в областном центре антиалкогольный рейд по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной продукции по 9 часов вечера. Сообщение об этом появилось на официальной страничке проекта в Instagram.
В ходе рейда активисты зафиксировали нарушение продажи контрафактного алкоголя в запрещенное время. Кроме того, на купленной продукции отсутствовала акцизная марка.
Антиалкогольные рейды регулярно проходят в торговых точках региона.
Фото со странички «Трезвая Россия Псков».
Прибывший сотрудник полиции составила протокол об административном правонарушении. Продавец написала объяснение. Дело будет направлено в мировой суд. Продавцу грозит штраф от 30 000 рублей.
КСТАТИ
В «Рейтинге трезвости регионов» в 2019 году Псковская область скатилась вниз на 10 пунктов. Всего в рейтинге участвуют 85 субъектов России.