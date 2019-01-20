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Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего жителя Печорского района

20 января 2019 года, 10:28

 

Уголовным розыском МО МВД России «Печорский» устанавливается местонахождение Пашковского Сергея Юрьевича, 1973 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД Псковской области.

По имеющимся данным, этот житель деревни Замошье Лавровской волости Печорского района 24 октября ушел из дома в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге.

Приметы: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении С.Ю.Пашковского, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.



Фото УМВД России по Псковской области
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