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Спорт

Хоккейная команда, в составе которой псковичка, одержала победу в США

20 января 2019 года, 10:02

Команда юных хоккеисток из России победила в матче против сборной США на хоккейном турнире «Mrs. HOCKEY INVITE»! С 18 по 21 января во Флориде проходит грандиозный хоккейный форум лучших команд девочек возрастной категории до тринадцати лет. В составе российской команды псковичка Анастасия Тельнова, которой поехать на турнир помог губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мама спортсменки попросила губернатора области оказать финансовую помощь для организации поездки её дочери на турнир. Глава региона не только поддержал обращение, но и пригласил Анастасию в свой проект Команда2018. На турнире российская хоккейная команда с первого дня проявляет себя лидером соревнований.

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