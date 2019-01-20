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Общество

Члены конкурсной комиссии обсудили проекты благоустройства Вала на реке Великой в Опочке

20 января 2019 года, 09:47

В Пскове состоялось заседание конкурсной комиссии, на которой были рассмотрены поданные на архитектурный конкурс проекты благоустройства «Вала на реке Великой» в Опочке, сообщает Pskov.ru.

В состав конкурсной комиссии вошли независимые эксперты (архитекторы, проектировщики и специалисты в области охраны памятников), преподаватели Псковского государственного университета, представители самого муниципалитета.

Свои проекты на открытый конкурс представили пять авторских групп, в состав которых вошли студенты профильных факультетов. В каждом проекте предложен свой взгляд на зонирование общественного пространства Вала.

«Проекты, действительно, интересные. В каждом из них есть зерно, которое может быть использовано в строительстве парка. Особенно радует, что во всех работах уделено внимание элементам безбарьерной среды», — подчеркнул начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин.

В рамках заседания члены конкурсной комиссии не только определили наиболее сильные конкурсные работы, но и выделили самые удачные идеи, которые могут войти в финальный проект благоустройства Вала на реке Великой. В их числе предложения по организации системы освещения, размещению информационных стендов, расположению ярмарки, а также интересные идеи по элементам навигации.

Открытое голосование за проекты на сайте команда.2018.рф продолжится до конца недели. В настоящее время свои голоса за понравившиеся работы отдали больше 4 тыс человек. Общественное мнение также будет обязательно учтено при определении победителя, подчеркнул главный архитектор области.

Напомним, открытый архитектурный конкурс на эскизный проект благоустройства территории Вала на реке Великой в городе Опочка стартовал в декабре прошлого года. На реализацию проекта по созданию комфортной городской среды муниципалитет получит из федерального бюджета 50 млн рублей.

Вал на реке Великой в Опочке — это памятник археологии 15 века федерального значения. Он расположен на левом берегу реки, на искусственном острове, где в начале века была выстроена крепость. Большую часть острова занимает городищенский холм площадью 1,5 га. До наших дней сохранились земляные валы крепости, которые стали городским парком.




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