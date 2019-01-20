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Общество

Из-за жалобы псковички в псковском роддоме проведут проверку

20 января 2019 года, 09:39

Комитет по здравоохранению Псковской области проведет ведомственную проверку по фактам, изложенным в статье одного из псковских СМИ, касающихся работы Псковского перинатального центра. Об этом сообщила председатель Комитета Марина Гаращенко.

«Мы обязательно разберемся в ситуации. В случае, если факты, изложенные в статье, подтвердятся, к виновным будут применены соответствующие меры», — сообщила руководитель ведомства.

Добавим, что в редакцию интернет-издания обратилась псковичка с жалобами на действия и отношение работников псковского роддома, сообщает Pskov.ru.


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