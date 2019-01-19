Псковские продукты презентуют на «Зеленой неделе» в Берлине

Команда международного проекта Baltic Sea Food («Продовольствие Балтийского региона») принимает участие в совместной презентации местных вкусов партнерских регионов на Международной зеленой неделе в Берлине, где представит на совместном российско-эстонском стенде региональные продукты. Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре, от России в выставке участвуют специалисты из Псковской области.

Презентация проходит сегодня, 19 января. На псковской секции стенда представлены: домашний ржаной хлеб, мед, вяленая рыба, дары леса, сушеные яблоки, иван-чай, сбитень, варенье, вяленые огурцы, сочиво, блины и пряники. Перечень продуктов и ингредиентов был определен по итогам гастрономических экспедиций в различные уголки Псковской области, изучения местных кулинарных традиций, рецептур и особенностей приготовления блюд из локальных традиционных продуктов, а также по итогам консультаций с экспертами русской кухни из Москвы.

Baltic Sea Food реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». В нем принимают участие 15 партнеров из 10 стран (России, Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии). Россию представляют Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и Псковский агротехнический колледж.

Международная зеленая неделя в Берлине представляет собой выставку-продажу сельскохозяйственной продукции. История проведения ярмарки уходит в конец XIX века, когда немецкие фермеры в узнаваемых зеленых пальто собирались каждую зиму в Берлине на сельскохозяйственную конференцию. На многих улицах разворачивалась специализированная торговля. В 1926 году была официально организована первая выставка-продажа, которая собрала более 50 тыс посетителей. Она и положила начало «Зеленой неделе». Традиционно здесь демонстрируется продукция различных областей агропромышленного комплекса — пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, ландшафтного хозяйства и садоводства. Всесторонне обсуждаются перспективные технологии птицеводства, разведения домашнего скота. Во время «Зеленой недели», помимо осмотра экспозиции, в разных павильонах можно принять участие в симпозиумах, встречах с экспертами, различных семинарах и круглых столах.