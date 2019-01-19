В Пскове пройдет отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

23-24 января в Пскове состоится региональный отборочный этап 4-ой открытой «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятие пройдет на базе ЦНС «Без предела» — регионального ресурсного центра Ассоциации 3D-образования в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Основная цель — формирование и развитие региональной системы 3D-образования, создание условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству, для формирования базовых знаний по 3D-моделированию, воспитания нового поколения высококлассных инженеров нашей страны.

Направления олимпиады: 3D-моделирование, 3D-сканирование и художественное творчество (объемное рисование 3D ручкой), а также техническое творчество.

В интеллектуальных состязаниях примут участие школьники разных возрастных категорий: начальный уровень 7–10 лет (3D-фишки) и базовый уровень 10–18 лет (3D-Pro), сообщили в Комитете Псковской области по образованию.

Региональный этап проводится совместно с детским технопарком «Кванториум», в котором сосредоточено новейшее оборудование и программное обеспечение по 3D-технологиям, имеются высококвалифицированные кадры и инновационные программы подготовки школьников.

Отметим, что в прошлом году от Псковской области в региональном этапе принимали участие 40 школьников из восьми образовательных организаций. Две команды представляли Псковскую область на федеральном этапе в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена», псковские ребята вошли в десятку сильнейших.

Всего в Ассоциацию 3D образования входят 36 регионов РФ. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства просвещения РФ.

