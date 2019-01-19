Полиция разыскивает пропавшего псковича

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Силин Андрей Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Пскова. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 9 ноября 2018 года мужчина ушел из дома по улице Некрасова в Пскове. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы русые короткие, глаза серые, часть передних зубов отсутствует.

На момент исчезновения был одет: серая болоньевая куртка, брюки и ботинки тёмного цвета, рубашка в клеточку синего цвета, чёрная вязаная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А.Г.Силина, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.