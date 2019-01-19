Общество В субботу псковичей ждет облачная погода с мокрым снегом 19 января 2019 года, 01:31

В субботу, 19 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области: -2…-7 градусов. Ветер северо-западных направлений 7-12 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.