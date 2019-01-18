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Общество

Собственную реставрационную мастерскую планирует создать Псковская митрополия

18 января 2019 года, 15:29

О нескольких проектах в стадии разработки рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции 18 января.

- Мы хотим сделать спортивно-гуманитарный комплекс для молодежи, - поделился он планами. - Приходили с ПсковГУ и говорили, что не хватает спортивных учреждений. И я предложил содействие в создании такого комплекса. Проект совместный с руководством области, по этому поводу было совещание в правительстве России. Сейчас подбираем место. Там будет и спортивная часть, хоккейный стадион, например. И гуманитарная часть с проектами дополнительного образования. Будет центр подготовки молодежи к семейной жизни, а то у нас разводов много.

Также митрополит рассказал о потенциальной возможности создать собственную реставрационную мастерскую и лицей по подготовке реставраторов.

- Когда-то Псков мог гордиться своим прикладным искусством, удивительной школой реставрации, - напомнил он. - Я хорошо знал это направление. Здесь были великие иконописцы, мастера кузнечного дела. Епархии предстоит работа по реставрации памятников, и грех не создать свою собственную реставрационную школу, реставрационную мастерскую, чтобы федеральный бюджет шел не в другие регионы, где такие школы есть, а в наш. Хотим создать лицей, где будет и хоровое искусство преподаваться, где будут готовить будущих реставраторов, художников. Предполагается, что он может быть со стационарным проживанием ребят.

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