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Общество

Православная церковь создаст в Пскове благотворительную столовую на сотни людей

18 января 2019 года, 15:11

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции 18 января поделился планами о создании в Пскове благотворительной столовой.

- Мы увеличили церковный налог, взносы с храмов. Сознательно на это пошли. В том числе и за счет этих взносов, считаем своим долгом сделать столовую для тех людей, которые нуждаются в такой помощи. Будет центральная кухня, откуда приготовленную пищу станут развозить по храмам.

Владыка вспомнил собственные студенческие годы, когда «был рад, если можно было где-то что-то перекусить вкусненького».

Планируется, что проект заработает уже в этом году. Ежедневно при церквях смогут накормить 200-300 человек.

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