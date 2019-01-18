Православная церковь создаст в Пскове благотворительную столовую на сотни людей

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции 18 января поделился планами о создании в Пскове благотворительной столовой.

- Мы увеличили церковный налог, взносы с храмов. Сознательно на это пошли. В том числе и за счет этих взносов, считаем своим долгом сделать столовую для тех людей, которые нуждаются в такой помощи. Будет центральная кухня, откуда приготовленную пищу станут развозить по храмам.

Владыка вспомнил собственные студенческие годы, когда «был рад, если можно было где-то что-то перекусить вкусненького».

Планируется, что проект заработает уже в этом году. Ежедневно при церквях смогут накормить 200-300 человек.