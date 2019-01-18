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Общество

Псковская митрополия ведет переговоры с собственником участка на Четырех углах для создания там парка «Россия – моя история»

18 января 2019 года, 15:05

Новое место возможного расположения интерактивного парка «Россия – моя история» назвал на пресс-конференции 18 января митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Напомним, ранее появилась информация, что Дворец пионеров, стоявший на Железной горке в Пскове 30 лет, наконец, снесли для возведения там этого парка.

- Первоначально была выбрана Железная горка, - подтвердил владыка. - Но, к сожалению, она принадлежит частному лицу, нам и властям области не удалось убедить хозяев уступить место даже за реальную цену. Подобрано еще одно место на Четырех углах, оно принадлежит тоже частному лице. Ведем переговоры, делаем проект. Весь потенциал возможностей есть, но не все от нас зависит.

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