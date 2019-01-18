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Общество

Митрополит Тихон извинился перед пострадавшей в ДТП с пьяным священником

18 января 2019 года, 14:58

Болезненной и постыдной назвал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) историю с ДТП, в которое в нетрезвом виде попал священник в Великих Луках.

- В этой ситуации я могу принести только глубокие извинения, - сказал митрополит на пресс-конференции 18 января. - Надеюсь, что у пострадавшей все будет благополучно. Всякий раз это болезненная и постыдная история, особенно если виновник происшествия был в нетрезвом состоянии. Никаких оправданий быть не может. Сейчас мы самым серьезным образом поставим вопрос о том, как такое вообще могло произойти. Епископ Великолукский и Невельский Сергий встретился с пострадавшей, она сейчас в Пскове. Все что мы можем сделать, мы сделаем. Но никаких оправданий быть не может. Еще раз мои извинения.

Напомним, что ДТП с участием клирика Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Андрея Парфенова произошло 12 января. Он находился за рулем автомобиля с 0,71 промиле алкоголя в крове. Позже священник заявил, что «не пил, а только причастился», а находящуюся в больнице пострадавшую «бог покарал за грехи». На время выяснения обстоятельств ДТП он запрещен в служении.

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