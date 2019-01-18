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Общество

Аккредитация сторонних экскурсоводов при Печерском монастыре начнется в феврале

18 января 2019 года, 14:38

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в Псково-Печерском монастыре 18 января прокомментировал наделавшее много шума решение об ограничении доступа в обитель сторонних экскурсоводов.

- С точки зрения пиара крайне неудачное решение, - отметил владыка, - но за пиаром мы не гонимся, у нас другие задачи. Монастырь - один из самых значимых памятников истории и архитектуры. И один из тех монастырей, где спонтанные экскурсии проводились людьми неподготовленными, неспециалистами. С уважением относимся к экскурсионному сообществу, но то, что приходилось слышать! Мы видим не профессиональное отношение к истории. Несуразиц много наслушались наши монахи.

Он привел примеры, в том числе о Святой горке, закрытой для посещений посторонними. Митрополит рассказал о трансляции слухов, что там пять лет живет наказанный монах, и все пять лет ходит вдоль стены.

- Не все экскурсоводы некомпетентны, но такие есть, поэтому мы и приняли решение об официальной аккредитации. Сейчас 28 экскурсоводов трудятся в монастыре, это не монахи и не пришлые руки, это жители Пскова, Печор, историки. И мы готовы расширять список.

Процесс аккредитации митрополия планирует запустить в конце февраля. Пройти аккредитацию смогут все. Услуга будет платной, оказывать ее будет ПсковГУ. «Плата будет посильной». Аккредитация предоставляется на три года.

Также митрополит Тихон рассказал, на какие цели идут средства паломников:

- Вся экскурсионная деятельность платная, от 100 до 150 рублей с человека на групповые экскурсии. Мы решили, что если люди приезжают, и не в состоянии заплатить, они должны в заявочном порядке об этом сообщить, и им проведут экскурсию бесплатно. То же самое у нас есть сейчас в нашем паломническом центре в бывшей военной части. Сейчас стоимость проживания там - 200 рублей в сутки, еще 100 рублей стоитобед. Если человек просит предоставить проживание и питание бесплатно, предоставляем. Средства на что идут? Любой памятник архитектуры требует обслуживания. И монастырь - не исключение. Мы рассчитываем на эту помощь от экскурсионной службы, на эти средства. Но готовы проводить экскурсии и бесплатно.

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