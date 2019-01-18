Уголовное дело возбудили в отношении нетрезвого водителя из Красногородска

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жителя района, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспорт-ным средством в состоянии опьянения.

В ходе доследственной проверки установлено, что житель местный житель в апреле 2018 года был привлечен к административной ответственности за управ-ление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что по-лучил штраф с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев, однако, не сделав должных выводов, находясь в состоянии опьянения решил съездить в магазин за продуктами, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.