Строители приступили к реконструкции ванной комнаты героини «Псковской правды» Татьяны Слиж

Никогда не думала, что мне придется писать об этом, но это явно того стоит, сейчас я хочу это написать и чтобы меня понял каждый, кто это прочтёт! В 2015 году я обращалась к нашему бывшему губернатору, к Андрею Анатольевичу Турчаку с просьбой поставить мне платформу-подъемник для беспрепятственного выхода на улицу и совместить ванную с туалетом, но конкретных ответов мне не было дано. Из администрации был дан ответ, что моя квартира вошла в программу «Доступная среда» на 2014-2020 годы. Я обращалась к депутату Никифоровой, которая мне очень помогла. Также я обращалась к члену регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергею Елизарову, он мне обещал, что он этим занимается, всё будет хорошо, но время шло. И я не сидела сложа руки, обращалась к Путину и считаю, что это мне помогло. Прошло несколько лет, в должность вступил наш нынешний губернатор Ведерников Михаил Юрьевич, и я обратилась снова, но уже шла так сказать напролом, звонила на «Прямую линию», ходила на прием, разговаривала с ним лично, он мне пообещал и свое обещание выполнил. В этом же 2018 году мне поставили платформу, и выделили деньги на ванную с туалетом. На самом деле, в моих словах нет ни капли лжи, я просто выдаю факты. Как, что было там на самом деле в политических делах, честно, я не знаю, да и лезть не хочу, это не мое дело. Дальше выводы делать вам, только, пожалуйста, оставьте их при себе, не нужно мне писать, права я, или не права. Я просто буду спокойно довольствоваться тем, что есть. В моей жизни встречалось много хороших людей, и я им очень благодарна. Всем добра и мира!