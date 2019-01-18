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Общество

Кадастровая палата Псковской области опубликовала график «горячих линий» и Дней открытых дверей

18 января 2019 года, 10:36

Кадастровая палата по Псковской области опубликовала график горячих линий на 2019 год.

Специалисты Кадастровой палата по Псковской области ответят на вопросы от граждан по следующим темам:

Февраль - по вопросам постановки на государственный кадастровый учет земельных участков;

Март - по вопросам постановки на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства;

Апрель - по вопросам определения кадастровой стоимости;

Май - по вопросам предоставления сведений из ЕГРН;

Июнь - по вопросам установления границ населенных пунктов;

Июль - по вопросам приема-выдачи документов на услуги Росреестра;

Август - по вопросам предоставления консультаций по платным услугам филиала "ФКП Росреестра" по Псковской области;

Сентябрь - по вопросам предоставления услуг удостоверяющего центра;

Октябрь - по вопросам определения кадастровой стоимости;

Ноябрь - по вопросам нормализации баз данных.

Горячие линии с кадастровыми инженерами состоятся 24 января, 27 февраля, 25 апреля, 27 июня, 18 июля, 25 сентября , 24 октября, 17 декабря. Специалисты ответят на вопросы, возникающие в профессиональной деятельности кадастровых инженеров.

Кроме этого, в 2019 году в ведомстве пройдут Дни открытых дверей: 14 марта, 15 мая, 7 августа и 7 ноября.

Так же, как и в минувшем году будет проводиться ряд платных лекций. 

Напомним, что В 2019 году в Псковской области пройдет государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. На ее основе рассчитывают имущественный налог, а, следовательно, жители региона, имеющие в собственности недвижимость, получат квитанции с новыми цифрами. У кого-то налог увеличится, а у кого-то, возможно, уменьшится. Как будет проходить государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, «Псковская правда» расспросила председателя областного комитета по имущественным отношениям Ларису Васильеву. Ответы читайте здесь.

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