Великие Луки отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

17 января город воинской славы Великие Луки отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По традиции в этот день у братской могилы собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители и гости города, официальные лица. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с памятной датой великолучан поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«76 лет прошло с тех пор, как город Великие Луки буквально восстал из пепла. Война разрушила его почти до основания. Но старинный и прославленный в веках город обрел вторую жизнь благодаря самоотверженности, терпению и созидательной силе военного поколения. Великие Луки по праву является Городом воинской славы, в котором живут целеустремленные, любящие свою землю люди. Именно вы — главное богатство города, его сердце и душа, его славное прошлое, стабильное настоящее и полное надежд будущее», — сказала она и пожелала великолучанам здоровья, счастья и семейного тепла, светлых надежд и мирного неба над головой, добра и благополучия.

Со словами поздравления к участникам торжественного митинга обратился заместитель главы города Великие Луки, капитан 2-го ранга в запасе Николай Андросович. «Сегодня мы находимся на том самом месте, где шли ожесточенные бои за освобождение города, где покоятся наши воины, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили, строили и развивали наш город», — подчеркнул он и напомнил, что Великие Луки по праву называют «малым Сталинградом».

Здоровья и сил ветеранам ВОВ, счастья великолучанам и процветания городу пожелал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. «Вот уже 76 лет, из года в год, мы несем вахту памяти о событиях Великой Отечественной войны, о советском солдате, о павших, потому что это судьба нашей страны, судьба нашего народа», — сказал он и поздравил великолучан с праздником.

Затем участники митинга почтили память павших героев-освободителей минутой молчания. В честь защитников Великих Лук был произведен воинский салют, а к Вечному огню возложены цветы и венки.