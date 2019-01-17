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Общество

В день 90-летнего юбилея псковичка Нина Русакова получила поздравительную открытку от президента

17 января 2019 года, 17:55

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Нину Русакову. Ей исполнилось 90 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ветеран Великой Отечественной войны Нина Русакова принимает поздравления в честь 90-летнего юбилея.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Депутат пожелал псковичке здоровья, оптимизма, бодрости духа, заботы близких людей, долгих лет жизни, вручил Поздравительный адрес от главы города Ивана Цецерского и цветы: «Мы восхищаемся Вами и благодарны Вам за трудовой подвиг, который является примером для нашей молодежи!». Кроме того, он вручил Нине Русаковой открытку от президента РФ Владимира Путина.

Григорий Турчин также выразил надежду, чтобы и в следующий раз, на 100-летний юбилей, именинница принимала поздравления в добром здравии.

По случаю юбилея Нина Михайловна Русакова поздравления принимала и от председателя городского совета ветеранов Виктора Гаврилова, который вручил ей подарок и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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