Строительство новой школы в Дно: рабочие начали возводить второй этаж

Строители новой школы № 50 в городе Дно Псковской области приступили к возведению второго этажа здания. Первый и «нулевой» этажи полностью готовы: сделан фундамент, уложено противорадоновое защитное покрытие, возведены полы, стены, перегородки, перекрытия, вставлены оконные блоки, к строящемуся зданию подведены инженерные сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Внутренние работы по устройству сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации начнутся в конце января, к отделочным работам и благоустройству территории строители приступят весной.

Окончание строительных работ, согласно контракту, намечено на 30 июня 2019 года. По словам специалистов Управления капитального строительства, отставания от графика нет.

Кроме того, для нового образовательного учреждения закуплено учебное оборудование. В 2018 году на эти цели было выделено почти 63 млн рублей. Уже поставлено специальное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, музыки, технологии для девочек и мальчиков, а также для всех кабинетов других школьных предметов и начальной школы. Впервые в Дновской школе появятся классы робототехники и 3D-моделирования.

Также поставлено специализированное оборудование для коррекционного класса, в котором обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Частично закуплена мебель.

Отдельные контракты были заключены на поставку оборудования для пищеблока и медицинского комплекса.

В 2019 году учебное заведение получит на приобретение школьного оборудования еще 26 млн рублей. На эти средства планируется купить школьную и мягкую мебель, гардеробные, спортивный инвентарь, одежду сцены актового зала и стулья, а также электрическое оборудование для кухни.