За вождение в пьяном виде жителю Пыталово грозит уголовная ответственность

В Пыталовском районе дорожные полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, утром 16 января на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском районе полицейские остановили автомашину «ВАЗ-2104». Выяснилось, что за рулем легковушки находился житель Пыталово, 1988 года рождения, который был в нетрезвом виде. По данному факту проводится проверка.

Напомним, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.