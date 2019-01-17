Псковских мастеров приглашают поучаствовать в выставке-конкурсе «Масленичный сувенир»

С 20 января в Псковской области начинает приём заявок на участие в VI областной выставке-конкурсе «Масленичный сувенир». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Для участия приглашаются художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, художники-любители, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.

На конкурс принимаются работы, имеющие ярко выраженную масленичную тематику, выполненные в различных техниках и материалах.