ГИБДД просит водителей Псковской области избегать опасных маневров

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий - резкими колебаниями температуры и выпадением осадков - рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, а также избегать опасных маневров и строго соблюдать дистанцию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

А пешеходам необходимо даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение только после того, как все автомобили остановятся. В темное время суток не следует забывать об использовании световозвращающих элементов.

Все эти меры предосторожности помогут вам избежать серьезных происшествий на зимней дороге.