За последние семь дней псковские спасатели 24 раза выезжали на места ДТП

С 10 по 16 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 15 человек. В семи случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован 1 пострадавший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось.