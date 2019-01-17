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Общество

Зампрокурора Псковской области Виктор Тепляков ждёт вопросы от жителей Палкинского района

17 января 2019 года, 10:18

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в январе нынешнего года организует личный прием граждан в прокуратуре Палкинского района по адресу: поселок Палкино, улица Мичурина, дом 8. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 18 января необходимо обратиться к прокурору Палкинского района Федорову Александру Анатольевичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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