Зампрокурора Псковской области Виктор Тепляков ждёт вопросы от жителей Палкинского района

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в январе нынешнего года организует личный прием граждан в прокуратуре Палкинского района по адресу: поселок Палкино, улица Мичурина, дом 8. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 18 января необходимо обратиться к прокурору Палкинского района Федорову Александру Анатольевичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.