В рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля псковичи увидят моноспектакль «Из повестей Белкина»

9 февраля молодой, талантливый, актер Московского художественного театра имени Чехова Данила Стеклов представит на Пушкинском фестивале (полную программу смотрите здесь) свой моноспектакль «Из повестей Белкина». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В период с начала сентября до конца ноября 1830 года, который вошел в историю русской литературы под названием «Болдинской осени», в числе многих шедевров был создан цикл рассказов «Повести Белкина». В «Повестях…» Пушкин, уже известный как непревзойденный стихотворец, проявил себя в новой роли – писателя-реалиста, мастера художественной прозы. В моноспектакле артиста Московского художественного театра имени А.П. Чехова Данила Стеклова оживут герои двух повестей – «Метели» и «Гробовщика». Актер не просто читает Пушкина, а перевоплощается в различных пушкинских персонажей. Премьера спектакля состоялась 26 мая 2015 года в московском Государственном музее А.С. Пушкина.

26-летний Данил Стеклов – один из ярких молодых московских артистов, уже успевших обратить на себя пристальное внимание публики. Он продолжатель замечательной актерской династии: мать Данила – актриса театра «Сатирикон» Агриппина Стеклова, дед – народный артист России Владимир Стеклов. Данил окончил Школу-студию МХАТ, учился у Константина Райкина. В МХТ им. Чехова исполнил роли в спектаклях «Пиквикский клуб», «Мушкетеры. Сага. Часть первая», «Карамазовы», «Макбет», «Деревня дураков», «Боюсь стать Колей». Снимался в фильмах «Комбинат «Надежда», «Любовь в большом городе-3», «Мурка», «Куркуль», «Близкие», «Жги!», «Садовое кольцо», «Амбивалентность», «Подбросы» и многих других.

Режиссер Андрей Беркутов.

Начало в 18:00.

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта. Для зрителей 12+.