В течение 2019 года в Псковской области появятся девять новых детских садов

В текущем году в Псковской области планируется сдать в эксплуатацию 9 новых детских садов. Образовательные учреждения строятся в целях повышения доступности дошкольного образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Три детских сада появится в Пскове, два — в Великих Луках и 4 — в Псковском районе — муниципалитетах, где наиболее востребованы места в ясельных и дошкольных группах, сообщили в Комитете по образованию Псковской области.

В итоге будет создано 1 тысяч 510 дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Ожидается, что два детских сада будут сданы к 1 сентября, остальные объекты — к концу 2019 года.