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Общество

Не стало ветерана системы образования и соцзащиты Псковской области Дмитрия Петрова

16 января 2019 года, 15:22

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выражает глубокие соболезнования по поводу кончины экс-начальника областного управления профессионально-технического образования Дмитрия Сергеевича Петрова.

Дмитрий Сергеевич скончался на 81 году жизни.
Фото предоставлено аппаратом первого заместителя губернатора Псковской области.
«Ушёл из жизни высокообразованный и уважаемый всеми человек, с чьим именем неразрывно связано развитие системы образования и социальной защиты Псковской области.

Дмитрий Сергеевич родился 17 июля 1937 года в деревне Шубино Дновского района в крестьянской семье. В 1960 году окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. Работал учителем, был первым секретарём Бежаницкого районного комитета комсомола, секретарём Псковского областного комитета комсомола, работал заместителем начальника Псковского областного управления профессионально-технического образования. В 1978 - 1985 годах являлся вторым секретарём Красногородского райкома КПСС, председателем исполнительного комитета Красногородского районного Совета народных депутатов, затем первым секретарём райкома КПСС. С 1985 г. по 1994 г. Дмитрий Сергеевич возглавлял Псковское областное Управление профессионально-технического образования, затем Управление народного образования областного исполнительного комитета Совета народных депутатов. В 1994 – 2000 гг. работал председателем Комитета по социальной политике Администрации Псковской области, заместителем начальника Управления социальной защиты населения Псковской области. В 2000 – 2010 гг. был заместителем председателя Псковского областного Совета ветеранов.

Где бы он не работал – всегда полностью отдавался порученному делу.

Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохраниться в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться».

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