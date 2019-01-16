Силовики изъяли документы в комитете здравоохранения Псковской области

В Комитете по здравоохранению Псковской области проводится выемка документов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Комментируя ситуацию, губернатор региона Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть оказывает правоохранительным органам необходимое содействие в данном вопросе.

- Кадровые решения в сфере здравоохранения, которые были приняты в конце 2018 года, тесно связаны с сегодняшними событиями. Здравоохранение — одна из самых проблемных сфер в регионе, поэтому коррупция здесь особенно недопустима, — добавил руководитель области.