Межрегиональную акцию «Безграничное чтение» запустят в Пскове 1 февраля

С 1 февраля по 20 июня в рамках подготовки к празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове пройдет вторая межрегиональная акция «Безграничное чтение». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тема акции в 2019 году - Святая Равноапостольная княгиня Ольга. Библиотеке-участнику акции нужно самостоятельно выбрать поэтические или прозаические произведения о Княгине Ольге, подготовить мероприятие, такое как, например, литературный вечер, громкое чтение, творческая встреча, мастер-класс, презентация, и сделать при чтении акцент на деяниях Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги, связанных с Псковом.

Библиотеки, принявшие участие в акции будут награждены дипломами участника межрегиональной акции «Безграничное чтение».

Заявки на участие в акции принимаются по электронной почте: deti@bibliopskov.ru до 1 февраля 2019 года с пометкой «Акция».

Напомним, акция «Безграничное чтение» - это крупномасштабное событие по поддержке чтения, целями которого является установление партнерских и дружественных связей между библиотеками города Пскова и Ганзейских городов, развитие и поддержка интереса к чтению и книге, формирование чувства патриотизма через чтение художественных произведений о великих людях.