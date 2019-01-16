Глянцевый календарь дарит «Псковская правда» со свежим выпуском газеты

«Псковская правда» подготовила новогодний подарок для своих читателей – свежий номер «Вече» от 16 января 2019 года вышел в красочной глянцевой обложке. На ее внутренней стороне жители Пскова и области найдут приятный сюрприз – настенный календарь на 2019 год. Его выпуск - добрая традиция, такой подарок издание делает читателям ежегодно.



Ищите свежий номер «Псковской правды – Вече» с розовой свинкой на обложке в газетных киосках, сетевых магазинах, на почте и в редакции (Псков, ул. Пароменская 21/33, первый этаж, дверь направо, отдел распространения).