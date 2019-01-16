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Общество

Глянцевый календарь дарит «Псковская правда» со свежим выпуском газеты

16 января 2019 года, 09:33

«Псковская правда» подготовила новогодний подарок для своих читателей – свежий номер «Вече» от 16 января 2019 года вышел в красочной глянцевой обложке. На ее внутренней стороне жители Пскова и области найдут приятный сюрприз – настенный календарь на 2019 год. Его выпуск - добрая традиция, такой подарок издание делает читателям ежегодно.

Подарочный календарь поможет планировать своё время и не упускать важнейшие моменты в жизни.

Ищите свежий номер «Псковской правды – Вече» с розовой свинкой на обложке в газетных киосках, сетевых магазинах, на почте и в редакции (Псков, ул. Пароменская 21/33, первый этаж, дверь направо, отдел распространения).

Календарь стал теплым и традиционным подарком «Псковской правды» для любимых читателей.

В номере также много интересного

- Новые квитанции на мусор. Сколько будем платить за отходы.

- Тройня и мальчик. Считаем «праздничных» младенцев в наступившем году.

- Звонок губернатору. Для девушки-инвалида сделали подъемник.

- Дед Морозу ушили желудок. Известный ведущий похудел почти на центнер.

- Деревня онлайн. Петербуржец прославился в псковской глубинке.

- Золотая семья. 50 лет в браке – рецепт счастья.

- Искала отца 80 лет. Дочь узника Дулага приехала в Порхов из Азербайджана.

- Где живёт царевна. Псковичка шьет костюмы из русских сказок.

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