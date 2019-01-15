Свидетелей сентябрьского ДТП, в котором пострадала пассажир, ищут псковские полицейские

В Псковском районе следствие просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 28 сентября 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВд.

В этот день около 3 часов 55 минут 52-летний водитель «Рено Логан» на 280-ом километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, проходящей по территории Псковского района, не справился с управлением и наехал на «Фиат Дукато», который остановился на запрещающий сигнал светофора, поскольку на этом участке трассы производились ремонтные работы.

В результате ДТП, находившаяся в иномарке «Рено Логан» женщина-пассажир, 1965 года рождения, получила тяжелый вред здоровью.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться по телефону 593-327 или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.